Спецслужбы Британии предотвратили теракт

Спецслужбы Великобритании в канун Рождества предотвратили террористический акт с использованием бомбы, замаскированной под мобильный телефон, пишет The Sun.

В результате спецоперации были арестованы два человека: Мунир Хассан Мохаммед - беженец из Эритреи, обвиняется в подготовке теракта, членстве в ИГ (запрещенная в России) и Роуанде Эль Хассан, обвиняемый только в подготовке теракта, сообщает Утро.Ру.

О том, где подозреваемые планировали осуществить взрыв, не сообщается.