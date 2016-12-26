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Понедельник,
26 декабря
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Спецслужбы Британии предотвратили теракт

По итогам спецоперации арестованы 2 человека

Спецслужбы Великобритании в канун Рождества предотвратили террористический акт с использованием бомбы, замаскированной под мобильный телефон, пишет The Sun.

В результате спецоперации были арестованы два человека: Мунир Хассан Мохаммед - беженец из Эритреи, обвиняется в подготовке теракта, членстве в ИГ (запрещенная в России) и Роуанде Эль Хассан, обвиняемый только в подготовке теракта, сообщает Утро.Ру.

О том, где подозреваемые планировали осуществить взрыв, не сообщается.

Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Спецслужбы Британии предотвратили теракт

По итогам спецоперации арестованы 2 человека

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