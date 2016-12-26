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Ученые выяснили, обладатели глаз какого цвета наиболее успешны в жизни

Чаще всего их амбиции соответствуют их способностям

От цвета глаз зависит способность человека добиться успеха в жизни. К такому выводу пришли американские ученые из Университета Луисвиля в результате проведенного исследования.

По мнению специалистов, самыми талантливыми являются обладатели голубых или васильковых радужных оболочек глаз. Именно у них, по мнению ученых, чаще всего амбиции соответствуют способностям. Эти люди наиболее успешны и практичны, они обладают разносторонними талантами. Голубоглазые обычно намного успешнее осваивают сложные профессии и показывают лучшие результаты при учебе.

Люди с карими глазами удовлетворены своим материальным положением и карьерой чуть меньше, считают ученые. Кареглазые люди также не всегда уверены в своих силах, пишет «Свободная пресса».

Как ранее писали «Известия», в Федеральном научно-клиническом центре физико-химической медицины (ФНКЦ ФХМ) научились выращивать сетчатку глаза из перепрограммированных клеток. Эта разработка в том числе позволит лечить пациентов, теряющих зрение из-за макуладистрофии. 

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Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Ученые выяснили, обладатели глаз какого цвета наиболее успешны в жизни

Чаще всего их амбиции соответствуют их способностям

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