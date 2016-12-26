Папа Римский выразил соболезнования в связи с крушением Ту-154

Папа Римский Франциск выразил соболезнования в связи с крушением Ту-154 над Черным морем.

«Выражаю свои глубокие соболезнования в связи с крушением российского самолета над Черным морем. Молю Господа о милости к российскому народу, близким погибших пассажиров, членов экипажа, артистов легендарного хора Красной армии (Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова). Да поможет Дева Мария в проведении поисковых работ», — сказал понтифик в своем традиционном обращении на площади Святого Петра в связи с отмечаемым днем Святого Стефана, передает ТАСС.

«Помолимся за них», — обратился он к верующим, присутствующим на площади.

Франциск также напомнил, что ансамбль Александрова выступал в Ватикане в 2004 году в связи с 26-й годовщиной понтификата Иоанна Павла II.