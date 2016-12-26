ЦППК не планирует повышать цены на проезд в электричках в январе

Центральная пригородная пассажирская компания не планирует повышать цены на проезд в пригородных электричках в январе, сообщил гендиректор организации Михаил Хромов.

Как передает АГН «Москва», вопрос о возможном повышении тарифов будет рассмотрен в феврале-марте 2017 года.

«Компания ЦППК заходит в следующий год с текущим тарифом», — пояснил Михаил Хромов, при этом отметив, что повышение цен не исключено.

Ранее замглавы департамента транспорта Москвы Алина Бисембаева сообщила, что стоимость проезда в общественном транспорте столицы поднимется на 7,5% с 1 января 2017 года.