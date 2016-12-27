Судебным процессам над партиями добавят ясности

Партии и общественные организации в отдельных случаях смогут продолжить работу, даже если вовремя не устранят выявленные нарушения. Верховный суд РФ сегодня разъяснил судам, в каких случаях возможны поблажки. А также впервые определил критерии грубого нарушения, вследствие которого партиям и НКО грозит ликвидация.

Сегодня Верховный суд РФ впервые разъяснил, как рассматривать дела о приостановлении деятельности политических партий, а также общественных или религиозных объединений. ВС утвердил соответствующее постановление пленума.

Действующее законодательство предусматривает ликвидацию партии или общественного объединения в случае, если они не устранят выявленные нарушения в их работе. Однако ВС предложил новый подход. Согласно рекомендации при рассмотрении исков о ликвидации от Минюста и прокуратуры «следует проверять причины, по которым объединение граждан не устранило выявленные нарушения законодательства».



Суд вправе и отказать в удовлетворении иска, считает ВС. Это возможно при соблюдении нескольких условий. Если партия или объединение предприняли «все возможные действия для устранения нарушений, однако имели место объективные обстоятельства, препятствовавшие их устранению, и выявленные нарушения устранены до принятия судебного решения».



Неоднократное нарушение требований закона, даже при условии их доказанности, само по себе не является безусловным основанием для ликвидации или запрета деятельности объединения граждан. В каждом конкретном случае суд должен оценить существенность допущенных нарушений и их последствий, а наказание «должно быть соразмерно», объясняет ВС.



Если партия обвиняется в экстремистской или террористической деятельности, она сможет избежать ликвидации, однако, только в том случае, если к подобным действиям призывал один из ее участников, причем по личной инициативе. А партийное руководство, в свою очередь, успело заявить о своем несогласии с этими действиями еще до обращения Минюста или прокурора в суд.

В документе сохранились нормы, запрещающие судам при рассмотрении исков о приостановлении работы партий или общественных объединений избирать аналогичную меру предварительной защиты (аналог обеспечительных мер). «Иное означало бы фактическое удовлетворение административного иска до принятия судебного решения», — говорится в документе.



Вместо этого судам рекомендовано инициировать запрет на проведение партиями собраний или митингов, участвовать в выборах и использовать средства с банковских вкладов. Однако не рекомендуется вводить для партий запрет на расчеты по хозяйственной деятельности и трудовым договорам, возмещению убытков, уплате налогов, сборов и штрафов.



Ранее судья ВС Юрий Иваненко заявил журналистам, что ВС «работает на опережение», хотя у судов уже возникали вопросы о возможности принятия таких предварительных мер.

ВС также разъяснил судам, что считать грубым нарушением закона, за которое партиям и объединениям грозит ликвидация. ВС напоминает, что перечень грубых нарушений не установлен законом, а потому оценивать их по этому критерию придется именно судам.



К грубым нарушениям ВС предлагает относить «действия, направленные на отрицание фундаментальных демократических принципов, прав или свобод, признанных Конституцией РФ, на пропаганду войны либо на разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти, призывы к дискриминации, вражде или насилию».



К грубым отнесены и нарушения, которые «создают реальную угрозу или повлекли причинение вреда жизни, здоровью граждан, окружающей среде, общественному порядку и безопасности, собственности, законным экономическим интересам физических и юридических лиц, общества и государства», говорится в документе.