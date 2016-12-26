Жители Брянской области превратили военный мемориал в парковку

В городе Стародубе Брянской области прошла акция против автомобилей на территории мемориала павшим воинам-освободителям. Место памяти героев Великой Отечественной войны превратили в парковку местные водители.

Вокруг мемориала тротуар вымощен плиткой, установлены декоративные фонари и знак «Остановка запрещена». Однако автомобилисты продолжали там парковаться.

Против этой ситуации выступили активисты Совета молодежи Стародуба. На выходных они провели акцию «Освободителей города помним», призвав водителей уважать память о дедах и прадедах и перестать ставить свои автомобили напротив памятника воинам-освободителям, который расположен возле магазина.

Как передает интернет-газета «Брянские новости», инициативу молодежи поддержали власти Стародуба. Вокруг мемориала решено установить цепи, которые помешают нарушителям оставлять там машины.