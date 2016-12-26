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Оренбургские предприятия задолжали за электричество более 100 млн

Рейтинг должников региона возглавляют организации жилищно-коммунального комплекса

Предприятия Оренбургской области задолжали за электричество более 100 млн рублей. Рейтинг должников региона возглавляют организации жилищно-коммунального комплекса.

Список злостных должников возглавляет компания «ЭнергоРесурс». Ее долг приближается к 37 млн рублей. Это предприятие обеспечивает услугами ЖКХ город Кувандык. Организация «ТеплоЭнергоРесурс» и Управление ЖКХ поселка Энергетик накопили неоплаченных счетов около 5 млн рублей каждый.

Как передает РИА «Оренбуржье», не платят по счетам и сельхозпредприятия. ФГУП «Ильинское», принадлежащее УФСИН, задолжало за свет порядка 4 млн рублей. Среди должников есть и бюджетные организации. Первомайская райбольница должна энергоснабжающей организации 726 тыс. рублей.

В отношении должников начались претензионно-исковые работы.

Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Оренбургские предприятия задолжали за электричество более 100 млн

Рейтинг должников региона возглавляют организации жилищно-коммунального комплекса

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