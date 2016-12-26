Оренбургские предприятия задолжали за электричество более 100 млн

Предприятия Оренбургской области задолжали за электричество более 100 млн рублей. Рейтинг должников региона возглавляют организации жилищно-коммунального комплекса.



Список злостных должников возглавляет компания «ЭнергоРесурс». Ее долг приближается к 37 млн рублей. Это предприятие обеспечивает услугами ЖКХ город Кувандык. Организация «ТеплоЭнергоРесурс» и Управление ЖКХ поселка Энергетик накопили неоплаченных счетов около 5 млн рублей каждый.

Как передает РИА «Оренбуржье», не платят по счетам и сельхозпредприятия. ФГУП «Ильинское», принадлежащее УФСИН, задолжало за свет порядка 4 млн рублей. Среди должников есть и бюджетные организации. Первомайская райбольница должна энергоснабжающей организации 726 тыс. рублей.



В отношении должников начались претензионно-исковые работы.