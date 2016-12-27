Премьера спектакля «Свадьба Кречинского» состоится в Губернском театре

В Московском Губернском театре 28 и 29 декабря состоятся показы премьерного спектакля по мотивам трилогии Александра Сухово-Кобилина «Свадьба Кречинского».

Пьеса рассказывает об азартном игроке Кречинском, который, проигравшись в карты, решает жениться на девушке из богатой семьи.

«Несмотря на то, что пьеса написана более века назад, нас волнуют все те же проблемы. А текст Сухово-Кобылина про суды звучит практически как выдержка из сегодняшних газет и интернет-порталов», — заявил художественный руководитель театра Сергей Безруков.

Действие спектакля перенесено в наши дни. В постановке звучит живая музыка в исполнении Губернаторского оркестра Москвоской области.

«Мой герой — натура страстная: азартный игрок, прожигатель жизни, шулер высокого полета, Кречинский полон цинизма и презрения к людям. Деньги, миллионное приданое - лишь средство. Игра — вот цель, смысл жизни, риск и вызов судьбе», — рассказал исполнитель главной роли Антон Хабаров.