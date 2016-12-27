Сорвать не удалось

«Мы организовали и тысячами, десятками тысяч выводили людей, и не только радикально настроенные вооруженные группировки и их представителей, но и женщин и детей. Речь идет о более чем 100 тыс. человек, которые были выведены из Алеппо. Это крупнейшая — я хочу подчеркнуть, чтобы все это слышали, — это крупнейшая в современном мире на сегодняшний день международная гуманитарная акция», — сказал Владимир Путин на большой пресс-конференции 23 декабря.

Президент России подчеркнул, что «очень большую роль в этом сыграли президент Турции и президент и вообще руководство Ирана. Не знаю, не прозвучит ли это нескромно, но без нашего участия, без участия России, это было бы просто невозможно. Поэтому все это сотрудничество в трехстороннем формате, безусловно, сыграло очень важную роль в решении проблем вокруг Алеппо».

Сказано это через несколько дней после того, как миру был представлен абсолютно новый симбиоз стран, которые нашли общие интересы ради того, чтобы объявить: «Хватит! Мы готовы стать гарантами сирийского урегулирования». Именно так был сформулирован один из ключевых пунктов заявления, которое сделано в Москве 20 декабря после переговоров руководителей МИД и Министерств обороны России, Ирана и Турции. Три крупнейшие силы региона — Россия, Турция и Иран — нашли наконец общие позиции и, главное, политическую волю для совместного участия в процессе урегулирования.

Полагаю, что Владимир Путин не случайно подчеркнул этот факт на своей пресс-конференции: «Практика, жизнь показала, что такой формат востребован, и мы, конечно, его будем дальше развивать... Без нашего участия, без участия России, это было бы просто невозможно». Да, именно Россия сыграла ведущую роль в примирении Турции и Ирана — двух региональных держав, каждая из которых настойчиво отстаивала в Сирии собственные интересы. И вот в Москве эти соперники предстали в роли союзников.

Удивительный по опыту прошлых лет тройственный союз произвел впечатление. Ведь не секрет, что у Тегерана и Анкары долгое время были совсем не радужные отношения по той простой причине, что Иран и Турция плюс Саудовская Аравия — региональные державы, которые реально соперничают за право стать ведущей силой в огромном, богатом нефтью и газом районе от Персидского залива до Средиземного моря. Не говоря уже об интересах Израиля.

Впечатление от московских договоренностей оказалось сильным до такой степени, что в течение нескольких дней после объявления о создании новой коалиции (назовем ее «московская») западная и ближневосточная пресса взяли тайм-аут для осознания происшедшего.

Можем ли мы сегодня предполагать, что, несмотря на сложности турецкой внутренней политики, граница Турции с Сирией станет более безопасной? Можем ли мы оценивать ситуацию, которая теперь будет складываться для боевиков на севере Сирии, как их «последний приют»? Вы знаете, турецкое руководство поставило свою подпись под документом, названным «Совместное заявление министров иностранных дел Исламской Республики Иран, Российской Федерации, Турецкой Республики по согласованным мерам, направленным на оживление политического процесса с целью прекращения сирийского конфликта», где сказано, в частности: «Иран, Россия и Турция в полной мере подтверждают уважение суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики».

И теперь мы можем говорить о том, что принято политическое решение.

А политические решения долго вынашиваются, но твердо исполняются.

Если выделить в этом документе самое главное, то эти позиции чрезвычайно важны для сирийского урегулирования: подтверждена территориальная целостность Сирийской Арабской Республики; Иран, Турция и Россия готовы стать гарантами урегулирования; Казахстан готов стать площадкой для переговоров сирийского правительства и оппозиции; исламисты ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусры» (обе организации запрещены в России) — вне закона.

Начало этого процесса, как представляется, и хотели сорвать организаторы подлого убийства посла России в Турции, произошедшего менее чем за сутки до открытия переговоров в Москве. В тот момент турецкие представители были уже на месте. Поэтому искать заказчиков международного преступления надо бы среди тех сил, которые сначала заварили «арабскую весну», а потом долгое время делали ставку на хаотизацию чуть ли не всего Ближнего Востока.

Нет сомнения в том, что трио Москва–Анкара–Тегеран будет добиваться своего. По той причине, что крупнейшие страны региона наконец осознали, что сирийская война — это непосредственная угроза их собственной безопасности. И это станет очень показательным на фоне американских срывов предыдущих договоренностей Вашингтона с Москвой, когда даже шеф Госдепа Джон Керри оправдывался на днях на страницах газеты Boston Globe: «...В нашем правительстве были люди, которые жестко выступали против этого. Я сожалею об этом. Думаю, это была ошибка».

Ошибок больше не будет.



Автор — обозреватель журнала «Международная жизнь»