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«Хезболла» открыла охоту на лидеров сирийской оппозиции

После взятия Алеппо спецслужбы Асада и их союзники перешли к тактике точечных ликвидаций

Фото: TASS/AP/Hussein Malla

Спецназ ливанского движения «Хезболла» приступил к точечным ликвидациям полевых командиров сирийской оппозиции в провинции Идлиб. Только за минувшие выходные было уничтожено трое главарей боевиков. Эксперты полагают, что новая тактика позволит обойтись без проведения полномасштабной войсковой операции в Идлибе.

В воскресенье неизвестные атаковали опорный пункт Свободной сирийской армии в районе населенного пункта Маарат Харма и убили двух полевых командиров  Ахмада Хатыба и Юниса Зурейка. Днем ранее, в субботу, в своей машине был взорван Абу Удей, один из полевых командиров исламистской группировки «Ахрар аш-Шам».

По информации региональных СМИ, Абу Удея и других командиров ликвидировали спецназовцы «Хезболлы», которые получают информацию о местонахождении главарей боевиков от сирийских спецслужб и от иранских военных. Речь идет о новой тактике, которая заключается в отказе от масштабных операций в пользу точечных ударов по лидерам оппозиционеров. По сообщениям из столицы провинции, которая находится под контролем оппозиции с марта 2015 года, сейчас силы безопасности исламистов перекрывают улицы и блокируют кварталы, чтобы обеспечить безопасность руководства.

Ранее региональные СМИ много писали о том, что после взятия Алеппо войска Башара Асада и его союзников двинутся на Идлиб. Эта провинция на северо-западе Сирии является базой для двух мощнейших исламистских группировок.

Наиболее известной из них является «Джабхат Фатах аш-Шам» (до июля 2016 года «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ), ранее входившая в «Аль-Каиду» (запрещена в РФ). Боевики этой группировки были на острие наступления оппозиции с самого начала сирийского конфликта. «Джабхат Фатах аш-Шам» контролирует столицу провинции  город Идлиб.

Также в провинции Идлиб много боевиков «Ахрар аш-Шам» (запрещена в РФ). Эта группировка возникла еще в 2011 году и получала щедрую поддержку от Турции и Катара. К настоящему моменту она имеет в своих рядах около 20 тыс. боевиков. Однако в последнее время в «Ахрар аш-Шам» наметился раскол. Часть боевиков хочет отойти от жесткой салафитско-джихадистской догмы ради улучшения отношений с Турцией и Западом.

Считается, что в Идлибе сконцентрировались боевики-исламисты, бежавшие из других районов страны, в первую очередь из западных пригородов Дамаска, а их общая численность, по оценкам экспертов, может достигать нескольких десятков тысяч человек. Кроме того, характер местности благоприятствует ведению партизанской войны.

По мнению отечественных экспертов, с учетом обстановки на фронтах переход к тактике хирургических ударов в Идлибе полностью оправдан. Как рассказал «Известиям» Константин Труевцев, старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований ИВ РАН, сирийские войска сейчас востребованы на совершенно других направлениях.

 Самая острая ситуация сейчас не в Идлибе, а вокруг Аль-Баба. Туда одновременно подошли турецкие войска, сирийская армия и курдские отряды,  говорит эксперт.  На втором месте по важности Пальмира. Пока будет передышка на севере, сирийцы будут думать об освобождении Пальмиры, поскольку это вопрос престижа.

Константин Труевцев отметил, что ситуация в Идлибе и развитие контактов в треугольнике РоссияТурцияИран дает надежду на политическое решение вопроса.

 Вокруг Идлиба идет большая игра. Турция хочет завершения кризиса на выгодных условиях и взамен готова играть конструктивную роль в урегулировании,  поясняет политический аналитик.  Козырем Анкары являются связи с исламистами. При помощи Турции можно отделить радикалов от умеренных оппозиционеров. Она способна заставить умеренных пойти на переговоры с Дамаском. Радикалов же постепенно перебьют либо свои, либо сирийцы и их союзники.

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Известия // среда, 28 декабря 2016 года

«Хезболла» открыла охоту на лидеров сирийской оппозиции

«Хезболла» открыла охоту на лидеров сирийской оппозицииПосле взятия Алеппо спецслужбы Асада и их союзники перешли к тактике точечных ликвидаций

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