В Тольятти из-за давки сорвалось крупное новогоднее мероприятие

В минувшее воскресенье в Тольятти должна была пройти масштабная акция — прибытие новогоднего каравана Coca-Cola. На мероприятии планировались игры и раздача напитка.

Ко времени остановки каравана из трех машин у местного дворца спорта «Волгарь» собралось столько народу, сколько не собирается на празднование Нового года, пишет TLTGorod.ru.

По заверению очевидца, люди окружили плотной толпой грузовики. Настолько плотной, что мешали выйти из машины Санта-Клаусу. Организаторы просили горожан уйти с дороги, но это не привело к успеху. На дороге образовалась пробка, приехали полицейские.

Жаждущие бесплатного напитка тольяттинцы не хотели расступиться, чтобы организаторы хотя бы достали подарки из мешков. Ни о каких играх в такой толпе уже не могло идти речи.

В одной из тольяттинских групп в соцсети «ВКонтакте» появились видео и свидетельства очевидца, который пишет, что маленькую девочку прижали к автомобилю и ребенок в слезах кричал от боли.

Мероприятие в результате продлилось не более 10 минут.