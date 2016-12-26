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Американцу, отсидевшему в тюрьме по ошибке 31 год, заплатили $75

В такую сумму власти США оценили судебную ошибку

Житель американского города Мемфис, по ошибке отсидевший 31 год в тюрьме, получил компенсацию в размере $75. В такую сумму власти США оценили судебную ошибку.

Лоуренс Маккинни в 1977 году получил 115 лет тюрьмы за изнасилование, которое не совершал. Тест ДНК лишь в 2008-м доказал его невиновность. За три десятка лет, проведенные в тюрьме по ложному обвинению, департамент исправительных учреждений штата Теннесси выдал Маккинни чек на $75. В среднем по $2,5 за каждый год заключения.

Теперь, когда обвинения с него сняты, он вправе требовать от штата компенсацию в $1 млн за несправедливый приговор, сообщает сайт НТВ.Ru. Однако комиссия по освобождению не спешит признавать его невиновным, даже несмотря на решение суда и прокуратуры отказаться от обвинений: там полагают, что Маккинни всё равно может быть преступником. Без ее вердикта шансов получить компенсацию у Маккинни нет.

Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Американцу, отсидевшему в тюрьме по ошибке 31 год, заплатили $75

В такую сумму власти США оценили судебную ошибку

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