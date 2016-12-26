Поставлен мировой рекорд для яхт-одиночек: вокруг света за 49 дней

Новый мировой рекорд установил французский яхтсмен Тома Ковиль, обогнув земной шар за 49 дней. Он на восемь дней и 10 часов улучшил мировой рекорд Франсиса Жуайона, установленный еще в 2008 году.



Кругосветная Вандейская регата для яхт-одиночек проводится раз в четыре года.

В этот раз плавание вокруг света началось в городе Ле-Сабль-д'Олонн на западе Франции 6 ноября. Принимать участие в гонке по правилам могут только однокорпусные суда класса IMOCA 50 футов. Также спортсменам запрещено прибегать к чьей-либо помощи и делать остановки.

Ковиль завершил кругосветку лишь с пятой попытки, 26 декабря достигнув порта Брест во Франции, где его возвращения ждали жена и двое детей.

«Я наконец-то смогу поспать больше, чем четыре часа подряд», — цитирует телеканал «360» яхтсмена. Для достижения цели Ковиль мобилизовал, по его словам, все силы и ресурсы организма.



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