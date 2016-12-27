Вкладчики накопили на низкую инфляцию

Декабрь уходящего года оказался необычным с точки зрения потребительской активности россиян. Как выяснилось, наши сограждане не слишком стремятся тратить, предпочитая откладывать свободные средства, если они есть. При этом половина людей посчитала последние два месяца 2016-го неудачным периодом для сбережений. Подобное поведение не дает оснований говорить о смене модели экономического поведения россиян. Об этом «Известиям» заявили в Центробанке. При этом такое поведение граждан продолжает оказывать сдерживающее влияние на инфляцию в стране — на 1 декабря она снизилась до рекордно низких 5%.

Доля россиян, которые заявили, что в декабре 2016-го предпочли бы отложить дополнительные деньги, а не потратить их, увеличилась по сравнению с ноябрем на шесть процентных пунктов — до 55%. Это максимальный с мая 2014 года показатель, свидетельствуют данные «Обзора инфляционных ожиданий», подготовленного ЦБ на основе опросов «инФОМ». В то же время 47% граждан посчитали последний месяц уходящего года неудачным для сбережений.

— Наблюдаемая динамика ответов на вопросы об их отношении к сбережениям не дает оснований говорить о смене модели поведения россиян, — заявил «Известиям» представитель ЦБ.

Он подчеркнул, что высокая склонность к сбережениям, которая поддерживается процентными ставками, позволяющими получить реальный доход, оказывает сдерживающее влияние на инфляцию. Это, в свою очередь, помогает регулятору проводить денежно-кредитную политику, которая направлена на обуздание цен.



Действительно, Банк России с сентября удерживает ключевую ставку (является основным индикатором денежного рынка) на уровне 10%, смягчив денежно-кредитную политику в июне. Что позволило банкам предлагать вкладчикам обещанную доходность, которая на 2–3 процентных пункта превышает инфляцию. К декабрю 2016-го рост цен замедлился до 5%, свидетельствуют данные Росстата. Однако снизилась и обещанная доходность в банках.

Как ранее писали «Известия», граждане в 2016 году весьма неохотно пополняли свои депозиты. Представитель Центробанка полагает, что такая динамика в настроениях россиян, вероятнее всего, связана с расходованием имевшихся у них накоплений. Так, лишь треть (33%) граждан в декабре заявили, что в их семье имеются сбережения. Это минимальный показатель с мая 2015-го, максимум (38%) наблюдался в июле этого года. При этом 72% опрошенных в декабре признались, что не смогли ничего отложить «на черный день», в ноябре таковых было на три процентных пункта меньше. Максимум — на уровне 75% — наблюдался последний раз в январе уходящего года.

Главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин соглашается с представителем ЦБ. По мнению эксперта, текущая ситуация в экономике пока не располагает к тому, чтобы откладывать больше средств на депозиты. Поэтому результаты опросов подтверждают тезис об ухудшении финансового состояния респондентов и снижении их уверенности в будущем.

— Рост депозитной базы сдерживается продолжением тренда по снижению реальных располагаемых доходов населения и снижением ставок по депозитам в банках, — сказал «Известиям» Монастыршин.

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения за 11 месяцев уходящего года снизились на 5,8% к аналогичному периоду 2015-го. Это уже третий год спада доходов россиян. При этом в 2014–2015 годах сбережения росли за счет того, что люди отказывались от покупки товаров, которые не являются предметами первой необходимости.

— Теперь возникает объективная потребность финансировать отложенные расходы. В нынешних условиях возможности и желание населения увеличивать сбережения снижаются. Кроме того, увеличение числа граждан, которые считают, что сейчас плохое время для сбережений, может быть обусловлено трендом по снижению ставок по депозитам, — рассуждает эксперт.



Впрочем, есть и другие причины изменения настроений россиян, добавляет главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик. Он считает, что граждане стали спокойнее относиться к динамике курса рубля и оптимистичнее смотреть на экономику в целом.

— Очевидно, что месяцы стабильности и укрепления национальной валюты в течение 2016 года в какой-то степени убедили граждан в том, что рубль стал более надежным по сравнению с прошлыми периодами. Другой заметный фактор — ощутимое снижение инфляции, что также позитивно повлияло на ожидания в будущем. Поэтому декабрьские ответы россиян на вопросы о сбережениях обусловлены, скорее всего, не столько ухудшением финансового состояния населения, сколько сезонными факторами, — заявил «Известиям» эксперт.

По его мнению, когда влияние сезонности предновогоднего периода будет снято, например в феврале–марте 2017 года, население, скорее всего, возобновит процесс накопления сбережений.