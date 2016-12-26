FIFA представила презентационный ролик про Самару. В нем показаны достопримечательности областной столицы.



В новом видео FIFA показана вертолетная площадка, сквер Пушкина и Иверский монастырь, драматический театр и бункер Сталина, а также ракета на проспекте Ленина и скульптура Буратино, пишет НИА «Самара».

«Известия» ранее писали, что в Самаре полным ходом идут подготовительные работы к чемпионату мира по футболу 2018 года. В областной клинической больнице им. В.Д. Середавина отремонтировали несколько отделений и оснастили их новым оборудованием. Медучреждение было выбрано в качестве уполномоченной больницы FIFA.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 российских городах. «Самара Арена» примет матчи групповой стадии, 1/8 и четвертьфинала мундиаля.