Путин заявил, что число горячих точек не уменьшается со временем

Число конфликтных точек в мире не уменьшается и не всегда удается урегулировать в достаточном объеме застарелые споры, заявил президент России Владимир Путин.



Об этом глава государства сообщил на сессии Совета ОДКБ.

«Мы знаем, как складываются непросто отношения во многих регионах мира, количество проблемных горячих точек не уменьшается, а застарелые конфликты не преодолеваются в том объеме, в котором бы хотелось», — приводит ТАСС слова российского президента.

Владимир Путин подчеркнул, что до сих пор нерешенными остаются конфликты в Афганистане, Сирии и на Ближнем Востоке. Он также отметил, что эти проблемы беспокоят страны, которые входят в состав Организации Договора о коллективной безопасности.

«Я очень рад, что мы имеем возможность сегодня встретиться и поговорить обо всех этих проблемах», — отметил президент РФ.

Заседание Совета ОДКБ проходит в понедельник в Санкт-Петербурге.