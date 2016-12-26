Защитник «Амкара» Джикия заключил контракт со «Спартаком»

Защитник пермского «Амкара» Георгий Джикия перешел в московский футбольный клуб «Спартак», стороны заключили соответствующий трансферный контракт, сообщила пресс-служба столичного клуба.

«Очень рад, что «Спартак» принял решение подписать со мной контракт. Готов оправдать доверие и двигаться только вперед», — прокомментировал свой переход 23-летний футболист. Его слова цитирует пресс-служба «Спартака».

Он подчеркнул, что намерен закрепиться в основном составе команды и помочь ей добиться поставленных целей.

На счету Георгия Джикии за нынешний сезон 16 матчей и один гол.