Защитник «Амкара» Джикия заключил контракт со «Спартаком»

Спортсмен заявил, что он намерен закрепиться в основном составе команды московского клуба
Защитник пермского «Амкара» Георгий Джикия перешел в московский футбольный клуб «Спартак», стороны заключили соответствующий трансферный контракт, сообщила пресс-служба столичного клуба.
«Очень рад, что «Спартак» принял решение подписать со мной контракт. Готов оправдать доверие и двигаться только вперед», — прокомментировал свой переход 23-летний футболист. Его слова цитирует пресс-служба «Спартака».
Он подчеркнул, что намерен закрепиться в основном составе команды и помочь ей добиться поставленных целей.
На счету Георгия Джикии за нынешний сезон 16 матчей и один гол.
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