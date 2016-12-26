Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
26 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

Защитник «Амкара» Джикия заключил контракт со «Спартаком»

Спортсмен заявил, что он намерен закрепиться в основном составе команды московского клуба

Защитник пермского «Амкара» Георгий Джикия перешел в московский футбольный клуб «Спартак», стороны заключили соответствующий трансферный контракт, сообщила пресс-служба столичного клуба.

«Очень рад, что «Спартак» принял решение подписать со мной контракт. Готов оправдать доверие и двигаться только вперед», — прокомментировал свой переход 23-летний футболист. Его слова цитирует пресс-служба «Спартака».

Он подчеркнул, что намерен закрепиться в основном составе команды и помочь ей добиться поставленных целей.

На счету Георгия Джикии за нынешний сезон 16 матчей и один гол.

Читайте также:

Полузащитник «Анжи» Бериша в скором времени перейдет в «Терек»

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram.

Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Защитник «Амкара» Джикия заключил контракт со «Спартаком»

Спортсмен заявил, что он намерен закрепиться в основном составе команды московского клуба

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Сергей Мельниченко

авиаэксперт

Все мнения

Мнение

Иосиф Пригожин

продюсер

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер Госдумы

Все мнения

Мнение

Леонид Рошаль

врач

Все мнения

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке