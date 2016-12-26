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Евгений Миронов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин отметил заслуги актера «в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность»

Президент РФ Владимир Путин своим указом наградил нескольких деятелей культуры, в том числе Евгения Миронова, Аллу Сурикову и Дениса Мацуева, орденами за заслуги в развитии отечественной культуры.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Миронов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с формулировкой: «За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», передает «РИА Новости».

Кроме того, орденом Александра Невского награжден Марк Варшавер, директор театра «Ленком», орденом Почета — Денис Мацуев, артист, солист-инструменталист Московской государственной академической филармонии; Максим Никулин, гендиректор, худрук Московского цирка Никулина на Цветном бульваре; Виктор Смирнов, артист Российского государственного академического театра драмы имени Пушкина (Александринский), Санкт-Петербург; Алла Сурикова, режиссер, член Союза кинематографистов России.

Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Евгений Миронов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин отметил заслуги актера «в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность»

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