Евгений Миронов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент РФ Владимир Путин своим указом наградил нескольких деятелей культуры, в том числе Евгения Миронова, Аллу Сурикову и Дениса Мацуева, орденами за заслуги в развитии отечественной культуры.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Миронов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с формулировкой: «За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», передает «РИА Новости».



Кроме того, орденом Александра Невского награжден Марк Варшавер, директор театра «Ленком», орденом Почета — Денис Мацуев, артист, солист-инструменталист Московской государственной академической филармонии; Максим Никулин, гендиректор, худрук Московского цирка Никулина на Цветном бульваре; Виктор Смирнов, артист Российского государственного академического театра драмы имени Пушкина (Александринский), Санкт-Петербург; Алла Сурикова, режиссер, член Союза кинематографистов России.