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Российской конькобежке Асеевой вернули украденные медали

Награды спортсменки были обнаружены в Московском метрополитене

Российской конькобежке Надежде Асеевой во время чемпионата России в Коломне вернули украденные у нее несколько лет назад медали, сообщила спортсменка.

Как передает «Р-Спорт», награды были украдены из квартиры Асеевой в Муроме, а позже их удалось опознать в Московском метрополитене.

«Выяснилось, что мои медали были найдены в метро. В московском метро! Как они там оказались, остается только догадываться! Но их нашли!» — сообщила конькобежка.

Отмечается, что опознать медали удалось благодаря маркировке от конькобежного центра «Коломна», где часто проводятся соревнования внутреннего календаря.

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Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Российской конькобежке Асеевой вернули украденные медали

Награды спортсменки были обнаружены в Московском метрополитене

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