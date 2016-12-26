Российской конькобежке Асеевой вернули украденные медали

Российской конькобежке Надежде Асеевой во время чемпионата России в Коломне вернули украденные у нее несколько лет назад медали, сообщила спортсменка.

Как передает «Р-Спорт», награды были украдены из квартиры Асеевой в Муроме, а позже их удалось опознать в Московском метрополитене.

«Выяснилось, что мои медали были найдены в метро. В московском метро! Как они там оказались, остается только догадываться! Но их нашли!» — сообщила конькобежка.

Отмечается, что опознать медали удалось благодаря маркировке от конькобежного центра «Коломна», где часто проводятся соревнования внутреннего календаря.