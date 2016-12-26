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СМИ: ИГ будет разгромлено не ранее 2018 года

Командующий международной операцией Стивен Таунсенд считает, что кампания против боевиков идет медленно

Фото: af.mil

ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ) будет разгромлено не ранее 2018 года.

Об этом заявил командующий международной операцией американский генерал-лейтенант Стивен Таунсенд в интервью СМИ.

По оценке генерала, два года может уйти у международной коалиции под руководством США на то, чтобы взять столицу ИГ иракский город Мосул и зачистить Сирийскую пустыню, где будут скрываться остатки боевиков.

Таунсенд заметил, что кампания против террористов идет медленно.

При этом командующий высоко оценил подготовку и моральный дух сил коалиции, особенно формирований местных ополченцев, в том числе курдов и поддерживаемых Ираном шиитских групп.

«Они прекрасно выполняют свою работу», — цитирует его ТАСС.

Генерал считает, что отряды самообороны действуют на редкость профессионально, а сам он не был свидетелем приписываемых им военных преступлений против суннитов.

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Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

СМИ: ИГ будет разгромлено не ранее 2018 года

СМИ: ИГ будет разгромлено не ранее 2018 годаКомандующий международной операцией Стивен Таунсенд считает, что кампания против боевиков идет медленно

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