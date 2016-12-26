Дворкович: иностранцев не допустят до приватизации «Ростелекома»

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович считает, что компания обеспечивает информационную безопасность России
Иностранных инвесторов могут не допустить до приватизации «Ростелекома».
Об этом заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
«Ростелеком» выполняет функции, связанные в том числе с обеспечением безопасности государства в информационной сфере», — цитирует «РИА Новости» Дворковича.
Он добавил, что такую важную компанию иностранным инвесторам правительство РФ не может доверить и здесь надо искать другие решения.
При этом он выразил уверенность, что инвестировать в акции «Ростелекома» в будущем смогут и обычные граждане.
По его мнению, в этом россиянам помогут «длинные деньги» пенсионных фондов.
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