Дворкович: иностранцев не допустят до приватизации «Ростелекома»

Иностранных инвесторов могут не допустить до приватизации «Ростелекома».

Об этом заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

«Ростелеком» выполняет функции, связанные в том числе с обеспечением безопасности государства в информационной сфере», — цитирует «РИА Новости» Дворковича.

Он добавил, что такую важную компанию иностранным инвесторам правительство РФ не может доверить и здесь надо искать другие решения.

При этом он выразил уверенность, что инвестировать в акции «Ростелекома» в будущем смогут и обычные граждане.

По его мнению, в этом россиянам помогут «длинные деньги» пенсионных фондов.

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