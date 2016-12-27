Киссинджер станет при Трампе посредником между США и РФ

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер станет при избранном американском президенте Дональде Трампе посредником с Москвой.

Об этом заявила газета Bild со ссылкой на источники в команде Трампа.

«Киссинджер должен стать посредником между Москвой и Вашингтоном. Трамп стремится к сближению с Кремлем», – цитирует ТАСС сообщение.

По мнению издания, Трамп высоко ценит опыт Киссинджера в отношениях с Россией и Китаем.

Также в Bild приводится мнение сотрудников европейских спецслужб, что экс-госсекретарь поможет урегулировать ситуацию на Украине.

Для этого, по мнению источника издания, Киссинджер советует Трампу признать гегемонию России на пространстве бывшего СССР от Белоруссии на западе до Казахстана на востоке.

Кроме того, Киссинджер считает, что если РФ гарантирует мир на востоке Украины, США не станут поднимать вопрос о терриориальной принадлежности Крыма.

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