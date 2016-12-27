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Названо имя возможного преемника убитого посла Карлова

СМИ сообщили о планах назначить послом в Турцию Михаила Бабича

Новым послом России в Турции вместо погибшего Андрея Карлова может стать полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Ранее Бабича прочили на место российского посла на Украине.

О возможном назначении полпреда сообщил телеканал «Дождь» со ссылкой на два близких к кремлевской администрации источника. Пока официального подтверждения этой информации нет, в частности пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что впервые об этом слышит.

После отставки посла России на Украине Михаила Зурабова Бабич был главным претендентом на его место. Однако Украина отказалась выдать агреман на его назначение.

Ранее «Известия» сообщали о запрете турецким СМИ на освещение расследования убийства Андрея Карлова. Российский посол был застрелен 19 декабря террористом-одиночкой на открытии фотовыставки в Анкаре. В настоящее время его функции выполняет временный поверенный Сергей Панов.

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Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Названо имя возможного преемника убитого посла Карлова

СМИ сообщили о планах назначить послом в Турцию Михаила Бабича

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