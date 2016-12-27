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Трамп считает, что его избрание поспособствовало росту экономики

Избранный президент США Дональд Трамп привел в пример выросшие траты на Рождество

Избранный президент США Дональд Трамп считает, что его избрание поспособствовало росту экономики в мире.

Об этом он заявил в своем Twitter.

«Мир был мрачным, пока я не победил – не было никакой надежды», – цитирует его «РИА Новости».

При этом он заявил, что рынок вырос на 10%, а траты на Рождество превысили $1 трлн.

Скорее всего, Трамп имеет в виду рынок США, поскольку именно там тратят миллиарды долларов на рождественские праздники.

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Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Трамп считает, что его избрание поспособствовало росту экономики

Избранный президент США Дональд Трамп привел в пример выросшие траты на Рождество

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