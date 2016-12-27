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СМИ: США сохранили первое место по продаже оружия в мире

В 2015 году американские компании подписали контракты по поставкам оружия на сумму в $40 млрд

США сохранили первое место по продаже оружия в мире.

Об этом заявила издание New York Times.

Газета отмечает, что у США практически половина контрактов на рынке вооружений.

При этом, ближайшие конкуренты американских компаний – Франция и Россия сумела продать оружия на $15 млрд и $11 млрд, соотвтетсвенно, что можно назвать неплохим показателем на фоне общего снижения объемов торговли вооружениями почти на 10%, сообщает «РИА Новости».

Основными покупателями по-прежнему остаются ближневосточные страны – Катар, Египет и Саудовская Аравия.

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Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

СМИ: США сохранили первое место по продаже оружия в мире

В 2015 году американские компании подписали контракты по поставкам оружия на сумму в $40 млрд

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