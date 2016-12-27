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Трамп заявил, что не позволил бы Обаме победить на выборах

Избранный президент США Дональд Трамп считает, что у Барака Обамы не было бы шансов победить его, будь у него возможность идти на третий срок

Избранный президент США Дональд Трамп считает, что победил бы действующего главу Белого Дома Барака Обаму, если бы он стал баллотироваться на третий срок.

Об этом республиканец заявил в своем Twitter

«Он должен был так сказать», – цитирует его Федеральное агентство новостей.

При этом Трамп заметил, что у Обамы не было бы никаких шансов выиграть у него, поскольку он утратил поддержку американцев из-за провальной реформы медстрахования, сокращения рабочих месть и отсутствия успехов в борьбе с ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ).

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Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Трамп заявил, что не позволил бы Обаме победить на выборах

Избранный президент США Дональд Трамп считает, что у Барака Обамы не было бы шансов победить его, будь у него возможность идти на третий срок

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