Китай отправит к Марсу свой зонд в 2020 году.

Об этом говорится в докладе, посвященном космической деятельности страны.

«Китай намерен предпринять свою первую миссию по исследованию Марса, а также освоить ключевые технологии по выходу на орбиту, посадке и исследованиям поверхности», - цитирует ТАСС документ.

Более того, в планах у Китая разработка технологий по доставке образцов грунта с Красной планеты и полет к Юпитеру.

С этой целью китайцы увеличат число запусков тяжелых ракет в ближайшее время и планируют более тесное сотрудничество с другими странами, изучающими космическое пространство.

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