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Вторник,
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Сборная России уступила Канаде в матче молодежного ЧМ по хоккею

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев турнира

Хоккеисты молодежной сборной России по хоккею уступили ровесникам из Канады в матче первого тура стартовавшего в Торонто чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет.

Встреча завершилась со счетом 5:3 (1:1, 2:0, 2:2) в пользу канадской сборной.

В составе национальной сборной России отличились: Михаил Сергачев в первом периоде, а также Кирилл Капризов и Егор Рыков в третьем. За канадцев забили Тайсон Йост в первой 20-минутке, Николя Руа во второй и Мэтью Барзал в третьей. Дублем во втором и третьем периоде отметился нападающий Райан Стром.

Следующий матч подопечные Валерия Брагина проведут с Латвией, игра состоится в ночь на среду и стартует в полночь по Москве. Канадцы в этот же день встретятся со словацкой сборной в 4:00.

Чемпионат мира среди молодежных команд проходит с 26 декабря по 5 января в канадском Торонто. Сборная России выступит в группе В вместе с командами США, Канады, Словакии и Латвии. Группу А составят Финляндия, Швеция, Чехия, Дания, Швейцария.

В четвертьфинал пройдут по четыре лучшие команды каждой из групп.

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Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Сборная России уступила Канаде в матче молодежного ЧМ по хоккею

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев турнира

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