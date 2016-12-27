Сборная России уступила Канаде в матче молодежного ЧМ по хоккею

Хоккеисты молодежной сборной России по хоккею уступили ровесникам из Канады в матче первого тура стартовавшего в Торонто чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет.

Встреча завершилась со счетом 5:3 (1:1, 2:0, 2:2) в пользу канадской сборной.

В составе национальной сборной России отличились: Михаил Сергачев в первом периоде, а также Кирилл Капризов и Егор Рыков в третьем. За канадцев забили Тайсон Йост в первой 20-минутке, Николя Руа во второй и Мэтью Барзал в третьей. Дублем во втором и третьем периоде отметился нападающий Райан Стром.



Следующий матч подопечные Валерия Брагина проведут с Латвией, игра состоится в ночь на среду и стартует в полночь по Москве. Канадцы в этот же день встретятся со словацкой сборной в 4:00.



Чемпионат мира среди молодежных команд проходит с 26 декабря по 5 января в канадском Торонто. Сборная России выступит в группе В вместе с командами США, Канады, Словакии и Латвии. Группу А составят Финляндия, Швеция, Чехия, Дания, Швейцария.



В четвертьфинал пройдут по четыре лучшие команды каждой из групп.

