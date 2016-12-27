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Вторник,
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В барнаульском торгово-развлекательном центре обрушилась крыша

Обошлось без пострадавших

Обрушение кровли произошло в торгово-развлекательном центре в Барнауле.

Крыша обвалилась в районе площадей, которые занимает магазин «Ашан». В итоге в торговом зале образовался сугроб высотой со стеллажи.

Обошлось без пострадавших.

Как сообщает ресурс altapress.ru со ссылкой на архитекторов, это могло произойти из-за того, что снег с крыши давно не убирали.

Кроме того не исключено, что конструкцию могли повредить буквы «Ашан», у которых слишком большая парусность.

Официальных комментариев по поводу случившегося пока не поступало.

Сейчас место происшествия обследуют специалисты.

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

В барнаульском торгово-развлекательном центре обрушилась крыша

Обошлось без пострадавших

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