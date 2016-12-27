В барнаульском торгово-развлекательном центре обрушилась крыша

Обошлось без пострадавших
Обрушение кровли произошло в торгово-развлекательном центре в Барнауле.
Крыша обвалилась в районе площадей, которые занимает магазин «Ашан». В итоге в торговом зале образовался сугроб высотой со стеллажи.
Обошлось без пострадавших.
Как сообщает ресурс altapress.ru со ссылкой на архитекторов, это могло произойти из-за того, что снег с крыши давно не убирали.
Кроме того не исключено, что конструкцию могли повредить буквы «Ашан», у которых слишком большая парусность.
Официальных комментариев по поводу случившегося пока не поступало.
Сейчас место происшествия обследуют специалисты.