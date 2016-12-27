Пушков: нельзя ожидать близости Трампа c РФ по всем вопросам

Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что избранный президент США республиканец Дональд Трамп вряд ли будет близок к Москве по всем ключевым вопросам, но есть шанс уйти от конфликтных отношений времен президентства Барака Обамы.



Об этом член Совета Федераций написал в своем Twitter.

Нельзя ожидать, что Трамп будет близок к России по всем ключевым вопросам. Но с Обамой был сплошной конфликт. И от этого уйти можно и нужно. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 26 декабря 2016 г.

Пушков также высказался по поводу недавнего заявление Обамы о том, что он одержал бы победу на недавно прошедших американских выборах, если бы мог принять в них участие.



«Слишком много невыполненных обещаний, слишком много разочарования. Президент надежды? Больше не надо», — написал Пушков на английском.



Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что у Обамы не было бы никаких шансов выиграть у него, поскольку он утратил поддержку граждан США из-за провальной реформы медстрахования, сокращения рабочих мест и отсутствия успехов в борьбе с запрещенной в России террористической организацией ИГ («Исламское государство»).

