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Вторник,
27 декабря
2016 года
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Пушков: нельзя ожидать близости Трампа c РФ по всем вопросам

При этом сенатор считает, что появится возможность уйти от конфликта между Москвой и Вашингтоном времен президентства Барака Обамы

Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что избранный президент США республиканец Дональд Трамп вряд ли будет близок к Москве по всем ключевым вопросам, но есть шанс уйти от конфликтных отношений времен президентства Барака Обамы.

Об этом член Совета Федераций написал в своем Twitter.

Пушков также высказался по поводу недавнего заявление Обамы о том, что он одержал бы победу на недавно прошедших американских выборах, если бы мог принять в них участие. 

«Слишком много невыполненных обещаний, слишком много разочарования. Президент надежды? Больше не надо», — написал Пушков на английском.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что у Обамы не было бы никаких шансов выиграть у него, поскольку он утратил поддержку граждан США из-за провальной реформы медстрахования, сокращения рабочих мест и отсутствия успехов в борьбе с запрещенной в России террористической организацией ИГ («Исламское государство»).

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Пушков: нельзя ожидать близости Трампа c РФ по всем вопросам

При этом сенатор считает, что появится возможность уйти от конфликта между Москвой и Вашингтоном времен президентства Барака Обамы

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