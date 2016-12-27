В Уфе усиливают меры безопасности

Меры, направленные на обеспечение мер безопасности при подготовке к праздничным мероприятиям и во время их проведения, усилены в Уфе.



Об этом сообщают городские власти.

Полиция увеличила количество стационарных пунктов, которые расположены в местах массовых гуляний.

Металлические ограждения и предупредительные щиты установлены на необорудованных склонах в городских парках.



Железобетонные блоки появились в районе ледового городка Уфы.

Между тем, как сообщает ИА «Башинформ», на территории всего региона могут ужесточить требования к продаже пиротехники.



С инициативой выступило госсобрание Башкирии. В частности, предлагается ввести обязательное лицензирование продажи и применения фейерверков, салютных батарей, ракет и фестивальных шаров.



В противном случае может быть наложен штраф от 2 тыс. до 5 тыс. рублей.