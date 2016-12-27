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В Уфе усиливают меры безопасности

Это связано с предстоящими новогодними праздниками

Меры, направленные на обеспечение мер безопасности при подготовке к праздничным мероприятиям и во время их проведения, усилены в Уфе.

Об этом сообщают городские власти.

Полиция увеличила количество стационарных пунктов, которые расположены в местах массовых гуляний.

Металлические ограждения и предупредительные щиты установлены на необорудованных склонах в городских парках.

Железобетонные блоки появились в районе ледового городка Уфы.

Между тем, как сообщает ИА «Башинформ», на территории всего региона могут ужесточить требования к продаже пиротехники.

С инициативой выступило госсобрание Башкирии. В частности, предлагается ввести обязательное лицензирование продажи и применения фейерверков, салютных батарей, ракет и фестивальных шаров.

В противном случае может быть наложен штраф от 2 тыс. до 5 тыс. рублей.

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

В Уфе усиливают меры безопасности

Это связано с предстоящими новогодними праздниками

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