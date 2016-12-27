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Вторник,
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В Кремле не знают о возможном назначении Бабича послом в Турции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что впервые слышит эту информацию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что полпред в Приволжском федеральном округе (ПФО) Михаил Бабич якобы будет назначен послом России в Турции.

По словам официального представителя Кремля, он первый раз слышит эту информацию.

В свою очередь, издание «Аргументы и Факты» со ссылкой на пресс-службе полпреда президента в ПФО сообщает, что там тоже ничего не слышали. 

«Мы сами прочитали об этом в СМИ. Наша реакция была точно такая же, как у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова», — сообщили в ведомстве.

Ранее телеканал «Дождь» со ссылкой на источники информировал, что в качестве нового посла в Турции якобы рассматривается кандидатура Михаила Бабича.

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит вечером 19 декабря в Анкаре во время выступления на фотовыставке в Центре современного искусства. Его убийца, 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, выстрелил в спину дипломата 11 раз. 

Преступник был нейтрализован турецким спецназом. Россия квалифицировала произошедшее как теракт. Анкара и Москва ведут совместное расследование преступления.

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

В Кремле не знают о возможном назначении Бабича послом в Турции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что впервые слышит эту информацию

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