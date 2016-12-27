Штаб Трампа начал писать инаугурационную речь

В штабе Дональда Трампа начали готовить его инаугурационную речь для торжественной церемонии 20 января в Вашингтоне.

Ожидается, что первое выступление республиканца как президента Америки будет посвящено структурным проблемам, которые стоят перед США. Ранее Трамп призывал к решительным действиям во многих сферах.

Как сообщает издание Politico, Трамп может также коснуться темы реформирования системы образования, развития инфраструктуры, усиления контроля на границе, укрепления вооруженных сил и экономики.

Также не исключено, что республиканец в очередной раз поднимет проблему перемещения американскими компаниями рабочих мест в другие страны.

За написание речи отвечает старший политический советник, 31-летний Стивен Миллер. Именно он написал практически все основные заготовленные речи республиканца, произнесенные в 2016 году.