В Якутии школьницу ударило током на новогоднем утреннике

Девочка получила удар от микрофона, ее госпитализировали
Шестнадцатилетняя школьница из поселка Солнечный Усть-Майского района Якутии получила удар током на новогоднем утреннике от микрофона, сообщил первый замглавы района Василий Илларионов.
«16-летняя ученица держала в руках микрофон, рядом с проводом микрофона проходил «угольник», соединенный с системой отопления. Вероятно, из-за этого прошел ток», — приводит слова Илларионова «Интерфакс».
В результате инцидента ученицу госпитализировали в местную больницу. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.
По факту случившегося прокуратура Усть-Майского района начала проверку, сообщает ИА SakhaNews.