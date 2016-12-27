В Якутии школьницу ударило током на новогоднем утреннике

Шестнадцатилетняя школьница из поселка Солнечный Усть-Майского района Якутии получила удар током на новогоднем утреннике от микрофона, сообщил первый замглавы района Василий Илларионов.

«16-летняя ученица держала в руках микрофон, рядом с проводом микрофона проходил «угольник», соединенный с системой отопления. Вероятно, из-за этого прошел ток», — приводит слова Илларионова «Интерфакс».

В результате инцидента ученицу госпитализировали в местную больницу. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.

По факту случившегося прокуратура Усть-Майского района начала проверку, сообщает ИА SakhaNews.