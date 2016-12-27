Посол Франции: Путина всё еще ждут в Париже

Приглашение российскому лидеру Владимиру Путину посетить Париж всё еще в силе, а 2017 год может оказаться крайне удачным для такого визита, заявил посол Франции в Москве Жан-Морис Рипер.

Напомним, глава государства был вынужден отменить поездку в столицу Франции, запланированную на 19 октября, из-за «выпавших из программы мероприятий». При этом, как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин готов рассмотреть возможность посетить Париж в те даты, которые будут удобны президенту Франции.

«Безусловно, приглашение остается в силе», — сказал французский дипломат в интервью «РИА Новости». Рипер также подчеркнул, что на прошлой неделе президент Франции Франсуа Олланд передал Владимиру Путину послание, в котором выразил «глубокую печаль Франции и солидарность в связи с убийством российского посла в Турции».

«Я думаю, что 2017 год может стать очень удачным годом для совершения визита, потому что мы как раз будем отмечать 300-летие Великого посольства Петра I в Париж, момент, с которого начинаются франко-российские дипломатические отношения», — подчеркнул Рипер.