Скончалась британская актриса Лиз Смит

Не стало известной британской актрисы Лиз Смит — она скончалась на 96-м году жизни. Причина смерти не называется.

О кончине Смит сообщила ее представитель, передает Lenta.Ru.

Лиз Смит известна ролями в фильмах «Чарли и шоколадная фабрика» Тима Бертона, «Повар, вор, его жена и ее любовник» Питера Гринуэя, «Мрачные моменты» Майка Ли и «Цветы любви», снятому по роману Джорджа Оруэлла «Да будет фикус!».

В Великобритании Смит прославилась после того, как появилась в комедийном сериале «Королевская семья», а также в «Шоу Фрая и Лори». Кроме того, она озвучила миссис Компост в мультфильме «Уоллес и Громит: Проклятие кролика-оборотня».