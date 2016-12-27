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Скончалась британская актриса Лиз Смит

Она известна по сериалу «Шоу Фрая и Лори», а также по фильмам «Чарли и шоколадная фабрика» и «Повар, вор, его жена и ее любовник»

Не стало известной британской актрисы Лиз Смит — она скончалась на 96-м году жизни. Причина смерти не называется.

О кончине Смит сообщила ее представитель, передает Lenta.Ru.

Лиз Смит известна ролями в фильмах «Чарли и шоколадная фабрика» Тима Бертона, «Повар, вор, его жена и ее любовник» Питера Гринуэя, «Мрачные моменты» Майка Ли и «Цветы любви», снятому по роману Джорджа Оруэлла «Да будет фикус!».

В Великобритании Смит прославилась после того, как появилась в комедийном сериале «Королевская семья», а также в «Шоу Фрая и Лори». Кроме того, она озвучила миссис Компост в мультфильме «Уоллес и Громит: Проклятие кролика-оборотня».

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Скончалась британская актриса Лиз Смит

Она известна по сериалу «Шоу Фрая и Лори», а также по фильмам «Чарли и шоколадная фабрика» и «Повар, вор, его жена и ее любовник»

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