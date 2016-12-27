В Приморье снят режим ЧС, введенный после тайфуна «Лайонрок»

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня, действовавший в Приморье почти четыре месяца после прохождения тайфуна «Лайонрок», снят во всех муниципалитетах региона, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Соответствующее постановление подписал накануне губернатор края Владимир Миклушевский.

«Режим ЧС краевого уровня был введен в Приморье 31 августа в связи с наводнением, вызванным прохождением разрушительного тайфуна «Лайонрок» по территории края. Cо 2 сентября по 2 октября в крае действовал режим ЧС федерального уровня. На сегодняшний день основные восстановительные работы в муниципалитетах края завершены», — приводит сообщение пресс-службы РИА PrimaMedia.

Напомним, тайфун «Лайонрок» обрушился на регион 29–31 августа. 4–6 сентября Приморье оказалось под влиянием тайфуна «Немтеун», который принес еще до трех декадных норм осадков. Пострадали 27 из 34 муниципальных образований региона.

Восстановление дорог, мостов, строительство жилых домов начнется в 2017 году.