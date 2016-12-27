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В Сыктывкаре массово эвакуируют автомобили

Это связано с активной уборкой снега на дорогах

Мэрия Сыктывкара рапортует об усилении работы коммунальных служб по уборке снега с городских дорог.

Активно работают эвакуаторщики, которые увозят автомобили, оставленные в вечернее и ночное время в зоне действия временных запрещающих дорожных знаков.

Как сообщает ИА «Комиинформ», активизация работы уборочной техники связана с сильными снегопадами, которые прогнозируют синоптики в ближайшее время.

В ГИБДД напоминают, что за нарушение требований дорожных знаков «Стоянка запрещена» будут штрафовать на 1,5 тыс. рублей, а машину эвакуировать на специализированную платную автостоянку.

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

В Сыктывкаре массово эвакуируют автомобили

Это связано с активной уборкой снега на дорогах

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