В Сыктывкаре массово эвакуируют автомобили

Мэрия Сыктывкара рапортует об усилении работы коммунальных служб по уборке снега с городских дорог.



Активно работают эвакуаторщики, которые увозят автомобили, оставленные в вечернее и ночное время в зоне действия временных запрещающих дорожных знаков.



Как сообщает ИА «Комиинформ», активизация работы уборочной техники связана с сильными снегопадами, которые прогнозируют синоптики в ближайшее время.



В ГИБДД напоминают, что за нарушение требований дорожных знаков «Стоянка запрещена» будут штрафовать на 1,5 тыс. рублей, а машину эвакуировать на специализированную платную автостоянку.