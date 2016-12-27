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На горнолыжном курорте под Мурманском искусственно спустят лавину

Местных жителей и туристов просят покинуть опасную зону

Власти города Кировск, где расположен крупный горнолыжный курорт«Большой Вудъявр», предупреждают о намерении принудительно спустить лавину снега.

Как сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на ГУ МЧС по Мурманской области, работы начнутся завтра с 9.00 и продлятся до 19.00.

Службы будут подрывать взрывчатые вещества в лавинных зонах на территории горнолыжного комплекса. 

Местные жители и туристы в момент проведения операции должны покинуть опасную зону.

Как писали «Известия», год назад лавина накрыла целый микрорайон в Кировске. Спуск снега был принудительным.

В итоге три человека погибли. В нарушении правил безопасности при принудительном спуске лавины тогда обвинили начальника отдела лавинной безопасности АО «Апатит». 

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

На горнолыжном курорте под Мурманском искусственно спустят лавину

Местных жителей и туристов просят покинуть опасную зону

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