На горнолыжном курорте под Мурманском искусственно спустят лавину

Власти города Кировск, где расположен крупный горнолыжный курорт«Большой Вудъявр», предупреждают о намерении принудительно спустить лавину снега.

Как сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на ГУ МЧС по Мурманской области, работы начнутся завтра с 9.00 и продлятся до 19.00.



Службы будут подрывать взрывчатые вещества в лавинных зонах на территории горнолыжного комплекса.



Местные жители и туристы в момент проведения операции должны покинуть опасную зону.

Как писали «Известия», год назад лавина накрыла целый микрорайон в Кировске. Спуск снега был принудительным.



В итоге три человека погибли. В нарушении правил безопасности при принудительном спуске лавины тогда обвинили начальника отдела лавинной безопасности АО «Апатит».