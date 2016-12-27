На газопроводе в Азербайджане прогремел взрыв

В Азербайджане на одной из магистральных газовых линий, выходящих из Сангачальского газового узла, произошел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Государственной нефтяной компании страны.

Инцидент произошел на 43-м км дороги Баку Алят. Сообщается, что после громкого хлопка произошло возгорание. В настоящее время спасатели борются с огнем, останавливается подача газа в систему и идет подготовка к старту ремонтных работ.

Причины ЧП выясняются, пострадавших нет, сообщает РЕН ТВ.