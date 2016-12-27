СВР: разведка участвует в охране российских дипломатов за рубежом

Российская Служба внешней разведки (СВР) участвует в охране отечественных дипломатов за рубежом, сообщило во вторник ведомство в комментарии к теме убийства посла в Турции Андрея Карлова.

Карлов, в прошлом руководивший консульским департаментом МИД РФ, был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре.

«СВР России участвует в обеспечении безопасности российских дипломатических представительств, их сотрудников и членов семей за рубежом», — говорится в сообщении.

При этом разведка отмечает, что Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года возлагает функцию обеспечения безопасности иностранных диппредставительств на принимающую сторону.

«Для организации вооруженной охраны внешних периметров российских дипломатических представительств привлекаются соответствующие подразделения местных специальных или правоохранительных органов», — констатирует служба.

Российские же силовики могут охранять своих дипломатов с оружием «только на территории российских дипломатических или консульских учреждений и только по согласованию с местными властями».

Как напоминает СВР, российский МИД еще летом 2016 года предупреждал о рисках в Турции в связи с высокой угрозой терактов, отнеся к районам повышенного риска и Анкару, где был убит посол Карлов.



«Российские дипломатические представительства продолжают функционировать и в других странах, где существует угроза их безопасности», — говорится в сообщении.