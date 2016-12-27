УЕФА разрешил «Шахтеру» проводить матчи в Харькове

Донецкий «Шахтер» сыграет с испанской «Сельтой» в Харькове в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Разрешение на проведение матча в Харькове выдал УЕФА.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций установил запрет на проведение матчей еврокубка в этом городе после начала конфликта на Украине в 2014 году. Домашние матчи Лиги чемпионов и лиги Европы «Шахтер» проводил во Львове, сообщает «Спорт-Экспресс».

Матч дончан с испанцами пройдет 23 февраля.

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