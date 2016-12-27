Президент Молдавии уволил министра обороны, «флиртовавшего с НАТО»

Президент Молдавии Игорь Додон уволил министра обороны Анатолия Шалару, который известен тем, что призывал к вступлению нейтральной республики в НАТО и ее объединению с Румынией.

Копию указа Додон разместил в своем Facebook. В сопроводительном посте президент Молдавии пояснил, что именно идеи Шалару послужили причиной увольнения. Он добавил, что министр стоял за появлением военной техники США в Кишиневе в День Победы, «что может быть расценено только как провокация».

«Более того, этот человек неоднократно обвинялся в нанесении ущерба имуществу Министерства обороны на десятки миллионов леев, национальному общественному бюджету путем продажи боеприпасов, сомнительных сделок с оружием и материальными ценностями, находящимися на балансе министерства. Считаю, что на должность главы этого ведомства должен прийти профессионал, честный и преданный Республике Молдова человек», — добавил Додон.