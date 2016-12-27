Семин: для Самедова пути обратно нет

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что для полузащитника Александра Самедова, который намерен покинуть стан «железнодорожников» в зимнее трансферное окно, пути назад нет. Если трансфер хавбека в столичный «Спартак» не состоится, то ему придется искать другой футбольный клуб.



«Пути назад быть не может, потому что он уходит», — сказал Семин в интервью газете «Спорт-Экспресс».

Наставник «железнодорожников» отметил, что не думает, что Самедов обижается, так как он был игроком основного состава и всегда выходил на поле.

«Он выбрал свой путь, хочет уйти. «Локомотив» никогда никого насильно не держал. Не держит и сейчас», — заявил Семин, отметив, что футболист сам решил покинуть команду.



Он подчеркнул, что никаких разногласий между ними не было: «Он считался одним из лидеров «Локомотива», ему доверяли, играл постоянно. По отношению к делу претензий к нему не возникало».

Ранее «Известия» писали, что переход Александра Самедова из «Локомотива» в «Спартак» — дело практически решенное. По данным источника, контракт футболиста с красно-белыми будет заключен на 3,5 года и составлен по схеме «2,5+1», а его ежегодный оклад составит порядка €2,4 млн.



На почве этого, по информации «Известий», и возник конфликт между тренером и 32-летним игроком.

Напомним, Александр Самедов является воспитанником футбольной школы московского «Спартака». После перехода Владимира Быстрова в 2005 году футболиста продали в столичный «Локомотив» за €3,4 млн. Самедов также провел один сезон в «Москве» и три года отыграл за «Динамо».



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