Жителя Хабаровска осудили за попытку примкнуть к террористам в Сирии

Приволжский окружной военный суд Хабаровска вынес приговор в отношении 22-летнего гражданина РФ, пытавшегося уехать в Сирию и примкнуть к террористам. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Хабаровскому краю.

Молодой человек признан виновным по статье УК РФ «Покушение на участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической». Его приговорили к 2,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Установлено, что молодой человек принял решение поехать в Сирию для участия в боевых действиях в рядах международной террористической организации, после того как познакомился с одним из приверженцев радикальных религиозных взглядов.

В апреле молодой человек приобрел билеты на самолет и вылетел в Москву, чтобы оттуда добраться до Стамбула. Однако он был остановлен в аэропорту Шереметьево сменой пограничного контроля. Опасаясь задержания, мужчина скрылся. Спустя некоторое время хабаровчанин вернулся в Хабаровск, где его задержали сотрудники краевого ФСБ.

Вербовщик осужденного находится в международном розыске, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает ИА AmurMedia.