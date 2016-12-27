ХК «Рязань» одержал победу, не выходя на лед

Хоккейный клуб «Рязань» так и не сыграл в гостевом матче против саратовского «Кристалла».



Тот снялся с чемпионата из-за финансовых проблем еще в ноябре.



Таким образом, ему будет засчитано техническое поражение во всех встречах, оставшихся до окончания регулярного чемпионата. Это же относится и к его встрече с «Рязанью».

Как сообщает РИА «7 новостей», в итоге сейчас у рязанского клуба 56 зачетных очков. Он находится в нижней части зоны плей-офф.



«Горожане» занимают 14 место в турнирной таблице. Они лишь по дополнительным показателям уступают 13-й команде ВХЛ, питерскому «Динамо».

8 января рязанцы сыграют на своем льду с ТХК из Твери.