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ХК «Рязань» одержал победу, не выходя на лед

Соперник клуба, саратовский «Кристалл», ранее снялся с чемпионата из-за финансовых проблем

Хоккейный клуб «Рязань» так и не сыграл в гостевом матче против саратовского «Кристалла».

Тот снялся с чемпионата из-за финансовых проблем еще в ноябре.

Таким образом, ему будет засчитано техническое поражение во всех встречах, оставшихся до окончания регулярного чемпионата. Это же относится и к его встрече с «Рязанью».

Как сообщает РИА «7 новостей», в итоге сейчас у рязанского клуба 56 зачетных очков. Он находится в нижней части зоны плей-офф.

«Горожане» занимают 14 место в турнирной таблице. Они лишь по дополнительным показателям уступают 13-й команде ВХЛ, питерскому «Динамо».

8 января рязанцы сыграют на своем льду с ТХК из Твери.

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

ХК «Рязань» одержал победу, не выходя на лед

Соперник клуба, саратовский «Кристалл», ранее снялся с чемпионата из-за финансовых проблем

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