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Два человека пострадали из-за перевернувшегося бензовоза в Иркутске

Мужчины получили травмы и ожоги из-за вспышки паров

Двое мужчин получили травмы и ожоги различной степени тяжести из-за вспышки паров в бензовозе «КамАЗ» в Балаганском районе Иркутской области. ЧП произошло во время осмотра транспортного средства после дорожной аварии, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

По данным ведомства, бензовоз завалился на бок в 7 км от населенного пункта Кумарейка, после чего спасателям удалось поднять машину.

В результате вспышки паров мужчины получили травмы и были доставлены в Балаганскую республиканскую больницу, отмечает ИА IrkutskMedia.

По предварительным данным, причиной вспышки паров стало неосторожное обращение с огнем.

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Два человека пострадали из-за перевернувшегося бензовоза в Иркутске

Мужчины получили травмы и ожоги из-за вспышки паров

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