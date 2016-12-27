Два человека пострадали из-за перевернувшегося бензовоза в Иркутске

Двое мужчин получили травмы и ожоги различной степени тяжести из-за вспышки паров в бензовозе «КамАЗ» в Балаганском районе Иркутской области. ЧП произошло во время осмотра транспортного средства после дорожной аварии, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

По данным ведомства, бензовоз завалился на бок в 7 км от населенного пункта Кумарейка, после чего спасателям удалось поднять машину.

В результате вспышки паров мужчины получили травмы и были доставлены в Балаганскую республиканскую больницу, отмечает ИА IrkutskMedia.

По предварительным данным, причиной вспышки паров стало неосторожное обращение с огнем.