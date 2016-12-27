МИД РФ считает враждебным шагом решение США о поставках оружия в САР

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Вашингтона о поставках вооружений в Сирию — это враждебный шаг, напрямую угрожающий российской авиации, военному и дипломатическому персоналу в этой стране.

Об этом информирует «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на комментарий российского внешнеполитического ведомства.

В сообщении подчеркивается, что российской стороне придется учитывать такое развитие событий в ходе реализации собственных программ строительства Вооруженных сил.



Напомним, действующий президент США Барак Обама подписал законопроект о расходах на оборону США, которые составят примерно $619 млрд. Он предусматривает подготовку военных для борьбы с запрещенной в России террористической организацией ИГ («Исламское государство») и поставку вооружений антиправительственным формированиям Сирии.



Ранее Обама снял ограничения на поставку оружия, боеприпасов и военной техники союзникам Вашингтона в борьбе с террористами. В документе говорится, что снятие запрета на поставки вооружений отвечает интересам национальной безопасности США.



Как сообщил источник в администрации США, Вашингтон начнет поставки оружия союзникам в Сирии в качестве подготовки будущего штурма Ракки, удерживаемой боевиками.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данное решение американской администрации может привести к попаданию различных видов вооружений, в том числе ПЗРК, в руки боевиков, что представляет угрозу не только для региона и идет вразрез с международными конвенциями.

