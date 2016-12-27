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«Пассажиры» обогнали конкурентов

Пятые «Елки» не оправдали ожиданий, вся надежда — на историческую драму «Викинг»

Фото: WDSSPR

Лидером российского бокс-офиса за уикенд 22–25 декабря стала фантастическая мелодрама «Пассажиры», собравшая по 287 млн рублей, сообщает портал «Кинодата».

— Фильм «Пассажиры» стартовал хорошо, но нельзя сказать, что фантастически, — рассказал «Известиям» генеральный директор сети кинотеатров КАРО Ник Глушко. —Традиционно декабрь никогда не был самым сильным месяцем, но результаты последних лет показывают возрастающий интерес к кино ближе к праздникам. Это позволяет нам делать оптимистичные прогнозы. У «Пассажиров» хорошие отзывы, что позволит картине и дальше быть в числе лидеров.

На втором месте — традиционная комедия от Тимура Бекмамбетова «Елки 5» с результатом 181 млн. По данным статистики, это худший старт среди всех частей франшизы, но в текущей ситуации со сборами в российском кино может считаться успехом.

На третью строчку с падением на 72% упала фантастическая лента «Изгой-один»: 100,5 млн за выходные при общих сборах 517 млн.

— Мы думаем, что эти фильмы должны увеличить свои результаты за новогодние каникулы, — полагает Глушко.

На четвертой — «Призрачная красота» с 36,5 млн за уикенд при общий сборах 159,5 млн. И замыкает пятерку лидеров российского проката анимационная лента студии «Дисней» «Моана» — выходные принесли картине дополнительных 30 млн при общей кассе в 786 млн. рублей. Шансы собрать миллиард у ленты пока сохраняются.

А вот российское фэнтези «Дед Мороз. Битва магов» потерпело коммерческое фиаско: при бюджете в 200 млн рублей сборы первого прокатного уикенда у картины составили меньше 30 млн.

В следующие выходные наших зрителей ждет один из самых масштабных проектов российского кинематографа — исторический блокбастер «Викинг».​​​​​​​

— «Викинг» должен оправдать свое брутальные название и возложенные на фильм надежды, — отмечает Глушко. — У фильма уже хорошие прогнозы как у одного из самых ожидаемых фильмов в этом году. А российский семейный мультфильм «Снежная королева 3. Огонь и лед» будет конкурировать с «Богатырями» за аудиторию. Большая вероятность, что за новогодние каникулы люди посмотрят оба фильма.

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

«Пассажиры» обогнали конкурентов

«Пассажиры» обогнали конкурентовПятые «Елки» не оправдали ожиданий, вся надежда — на историческую драму «Викинг»

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