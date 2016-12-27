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«Направить государственные деньги туда, где рынок более сложный»

В каком состоянии сегодня находится российское технологическое предпринимательство, рассказывает и.о. генерального директора Российской вен­чурной компании Евгений Кузнецов

Фото: из личного архива

Десять лет назад государство сделало ставку на госкорпо­рации как главный локомо­тив инновационного разви­тия страны. О том, в каком состоянии сегодня находит­ся российское технологиче­ское предпринимательство, насколько эффективна го­споддержка этого сектора и в каких научных отраслях нам ждать «прорывов» в бли­жайшие годы, корреспонден­ту Наталье Тимашовой рас­сказывает и.о. генерального директора Российской вен­чурной компании ЕВГЕНИЙ КУЗНЕЦОВ.

— Евгений Борисович, зачем специально поддерживать тех­нологическое предпринима­тельство? Вот в Советском Со­юзе вообще не было никаких предпринимателей, тем не ме­нее науки развивались и мы были впереди планеты всей — отправили человека в космос...

— Пример с космосом показате­лен: еще задолго до полета Юрия Гагарина, в 1931–1933 годах, в СССР при ОСОВИАХИМе дей­ствовала группа изучения реак­тивного движения (ГИРД), куда входили наши лучшие инжене­ры — Сергей Королев, Фридрих Цандер и другие. Занимались они разработкой ракет и двига­телей к ним, сами гирдовцы рас­шифровывали аббревиатуру как «группа инженеров, работающих даром», никаких зарплат не по­лучали. Но фактически это была технологическая предпринима­тельская группа, которая рабо­тала не в расчете на коммерче­скую прибыль, а «за идею». В 1934 году ГИРД вошла в Реактив­ный НИИ — выражаясь совре­менно, произошло «поглощение» предпринимательской команды.

Часто предпринимательскую команду поглощают именно с целью привнести в косную кор­поративную структуру старта­перский дух, готовность брать на себя риски и умение быть гибким. Если мы делаем став­ку на крупные госкомпании, как, например, это сделал Ки­тай, то важно одновременно с этим развивать технологиче­ское предпринимательство, ко­торое бы генерировало новые самостоятельные идеи. А для развития оно нуждается в го­споддержке.

— Какие меры господдержки наиболее эффективны: нало­говые льготы, прямая финан­совая поддержка в виде гран­тов, образовательные програм­мы, создание технопарков, поддержка бизнес-ангелов и бизнес-инкубаторов?

— Все перечисленное необходи­мо. Плюс специализированное регулирование, учитывающее особенности технологического рынка. Речь идет о помощи стар­тапам в защите их интеллекту­альной собственности и моно­польного права на получение в какой-то период времени при­были со своей уникальной раз­работки. Российское законода­тельство не любит монополизм и старается не допустить его, по­лучается, что стартапы сразу по­падают в неблагоприятные ус­ловия на рынке. В целом же го­сполитика в сфере технопред­принимательства должна быть системной.

— Что должна включать эта си­стема?

— В основе должны быть куль­тура и образование — людей надо правильно готовить к тому, чтобы быть технологиче­скими предпринимателями в са­мых перспективных отраслях. Должно быть эффективное гос­регулирование: когда создается стартап, он должен тратить ми­нимум времени и денег на ор­ганизационные вопросы — бух­галтерию, налоговый учет, тамо­женные проводки, отчисления в разные фонды. Везде в мире в стартап-зонах действует облег­ченное законодательство либо сервисы поддержки непрофиль­ных функций. Если эти функции со стартапа снимаются, он раз­вивается вдвое быстрее.

Очень важная сфера, к сожа­лению, слабо развитая в Рос­сии, — системная господдержка развития компаний на междуна­родном рынке. Госпрограммы поддержки роста экспорта сво­их компаний развивают Китай, Корея, Индия, страны Евросою­за, у России же здесь сильный провал. Однако Минэкономраз­вития начинает помогать нашим компаниям выходить на между­народный рынок.

— А достаточный ли спрос на программы господдержки, ко­торые сегодня предлагаются стартапам?

— Спрос высокий, в целом систе­ма поддержки стартапов на ран­ней стадии развития в стране сложилась, о чем говорит бурный рост их количества. Так, в феде­ральном акселераторе техноло­гических стартапов GenerationS, который проводится РВК уже четвертый год при поддержке российских корпораций, инсти­тутов развития, представите­лей венчурной инфраструктуры, на входе в 2016 году было более 4200 заявок, рост по сравнению с 2015-м — 60%. Создавать старта­пы у нас научились, теперь надо дать им возможность эффектив­но расти, преодолевать барьеры роста внутри страны и на между­народном уровне.

— Какие же институциональ­ные барьеры мешают разви­тию технологичного предпри­нимательства?

— Фискальная система и тамо­женное регулирование. В Рос­сии есть хороший опыт созда­ния преференций и налоговых льгот для развития IT-отрасли, которые помогают ей эффектив­но расти. Теперь можно расши­рять стимулирующее регулиро­вание на другие сферы — для поддержки биотехнологических компаний, стартапов, работаю­щих в области альтернативной энергетики, роботизации.

Таможенное регулирование остается большой проблемой, особенно в части доступа к ком­понентам, биоматериалам — действующие нормы блокируют развитие технопредпринима­тельства. Нежели на научных данных, мы сами себе связыва­ем руки на огромных перспек­тивных рынках. Например, в области генной модификации (геномики), где у нас сейчас жестко закручены гайки: иссле­дования вести можно, а прода­вать их результаты нельзя.

— Нейронауки взорвут техно­логичный рынок уже через 10–15 лет. А какие еще направле­ния станут «прорывными»?

— В первую очередь это разра­ботки в области искусственно­го интеллекта. Все, что связано с цифровыми технологиями, — написание софта, нейросети, ро­ботизация — это меганаправле­ние будет перспективным еще несколько десятилетий.

Вторая огромная сфера, где расти и развиваться можно бес­конечно, — медицина. Она так­же становится цифровой, парал­лельно происходит революция в самой медицине как науке. Ста­рение теперь рассматривается как болезнь, которую можно ле­чить, появился целый класс но­вых лекарств — биопрепаратов, которые спасают от рака и дру­гих смертельных болезней.

— Какие стартапы медицин­ской направленности РВК под­держала в 2016 году?

— Таких стартапов немало в на­шем портфеле: проект по соз­данию аппарата для коррек­ции бессонницы «Соня», проект «Брейн Бит», разрабатываю­щий неинвазивный глюкометр, проект «РТМ Диагностика», специализирующийся на раз­работках и коммерциализации технологии глубинной радио­термометрии — безвредного ме­тода, позволяющего диагности­ровать наличие злокачествен­ных новообразований на ран­них стадиях, который можно использовать для экспресс-ди­агностики.

Через Национальную техно­логическую инициативу (НТИ) сейчас в основном идет господ­держка таких компаний, кото­рые способны сделать прорыв на международном уровне и успеш­но работать на глобальном рын­ке — информационном, фарма­цевтическом, энергетическом и других. Так, мы сотруднича­ем с компанией «Таврида Элек­трик» — одним из мировых ли­деров в области «умных» энерге­тических сетей, у которого уже достаточно большие объемы про­даж в Бразилии, Индии, Велико­британии. А также с компанией «Транзас» — одним из мировых лидеров в области электронной картографии и разработки тре­нажеров по судовождению. В перспективе это роботизация судовождения и перевод в «циф­ру» управления морскими пере­возками.

— Приоритет в финансирова­нии все-таки тем направле­ниям, где мы уже достаточно сильны?

— Да, надо фокусироваться там, где у нас есть сильные стороны, но есть некоторые обязательные отрасли, которые нельзя игнори­ровать. Та же медицина — это ги­гантский перспективный рынок, и его нельзя проигрывать. Быть страной XXI века и не иметь со­временной медицины невозмож­но, а для этого нужны современ­ные биология и инфраструкту­ра. Но здесь мы отстаем на по­рядок, взять хотя бы научные центры, где есть оборудование для проведения метода редакти­рования генома CRISPR/Cas — простого, дешевого метода, от­крывшего новые возможности в лечении онкологических, орфан­ных заболеваний: в России та­ких центров всего пять, а в Ки­тае, США, Великобритании сот­ни. Если в ближайшие пять лет в области генной коррекции ниче­го кардинально не поменяется, то у нас так и останется медицина прошлого века.

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

«Направить государственные деньги туда, где рынок более сложный»

«Направить государственные деньги туда, где рынок более сложный»В каком состоянии сегодня находится российское технологическое предпринимательство, рассказывает и.о. генерального директора Российской вен­чурной компании Евгений Кузнецов

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